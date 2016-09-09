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小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性

2016-09-09  21:47

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院決延攬網路創業家唐鳳擔任政務委員，唐鳳將在10月1日就任，由於唐鳳過去曾進行跨性別宣告，她今晚透過虛擬實境VR科技的連線與中小學生對話，當場有小學生麻辣提問，妳為什麼要變性？唐鳳則說，「我其實沒有變性，我一直都是我自己的樣子」。

唐鳳打比方說，如果你去南非，在入境時對方要求你一定要勾選是白人或黑人才能入境，你就勉強勾，但你其實希望他們的法院承認有黃種人。

唐鳳日前透過網路回答媒體提問許多公私領域的問題，其中唐鳳答覆媒體提問「身分證性別欄已經轉換了嗎？」時，唐鳳則說：「我在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是『無』」。唐鳳的回答，引發外界矚目。

公視「青春發言人節目」今晚透過虛擬實境科技，安排幾位中小學生與唐鳳對話，其中一位小學生當場麻辣提問，唐鳳則直接了當回答「我沒有變性！」。

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  • 唐鳳今晚與中小學生對話，一位小學生問他為何變性，唐鳳也直接回答「我其實沒有變性。（圖擷自YouTube）

    唐鳳今晚與中小學生對話，一位小學生問他為何變性，唐鳳也直接回答「我其實沒有變性。（圖擷自YouTube）

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