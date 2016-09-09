退離職政務人員赴中管制年限改1年 8月就已修正

2016-09-09 21:24

〔記者楊明怡／台北報導〕前國立故宮博物院院長馮明珠，在卸任3個月又19天後「為台灣學界爭光」地受聘擔任北京故宮研究院顧問，引起朝野譁然。立委李俊俋表示，馬政府共有58位卸任官員「自我解禁」赴中年限，名單中除了故宮正副院長馮明珠、周筑昆，也包括前文化部長洪孟啓、政次陳永豐。

不過，嚴格來說，洪孟啓並非「自我解禁」，文化部表示，該部退離職政務人員赴中管制年限曾於103年5月15日奉准調整為3個月，當時擔任部長的是龍應台，而非洪孟啓。

而且，現任部長鄭麗君在馮明珠任北京故宮研究院顧問前，已檢討此期限，於8月31日將文化部退離職政務人員赴中管制年限從原3個月延長為1年，明天陸委會邀各部會討論後，也會再作整體檢討。