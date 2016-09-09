法國會議員來訪 陳建仁盼支持台灣參與國際
2016-09-09 23:17
〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁今日下午接見法國國民議會經濟委員會主席馬莎（Frederique Massat）暨國會兩院跨黨派女性議員訪問團，期間陳建仁向法方喊話，希望法國支持台灣有意義參加國際社會。
總統府新聞稿指出，陳建仁今日下午接見法國國會訪問團，先就今年法國接連遭遇到恐怖攻擊表示哀悼，並譴責恐怖組織，強調我國和法國人民站在一起，此外陳建仁指出，現任文化部長與外交部次長都曾經留學法國，特別感謝法國傑出的教育體制。
陳建仁期間特別呼籲，希望法國政府支持台灣有意義參加國際社會，並希望造訪賓客能夠促使法國政府表達支持臺灣和歐盟簽署雙邊投資協定（BIA）等。
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