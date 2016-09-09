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北韓今早第5次核試 我國政府表達嚴正譴責

北韓今日上午8點半在咸鏡北道吉州進行第5次核試。（法新社）

2016-09-09  20:04

［記者陳鈺馥／台北報導］北韓今日上午8點半在咸鏡北道吉州進行第5次核試。對此，外交部指出，中華民國政府對北韓當局漠視聯合國安理會等5項決議，及不顧國際社會勸阻，再度肆行核試表達嚴正譴責及關切。

外交部表示，中華民國一貫採取支持區域非核化的立場，鄭重呼籲北韓當局，確實遵守聯合國安理會相關決議，立即停止任何損及區域安全之舉措。

外交部指出，中華民國政府支持各方以和平對話方式解決朝鮮半島問題，共同維護韓半島及東亞區域和平與穩定。

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