重賞檢舉追查不當黨產 洪秀柱：樂觀其成
2016-09-09 21:00
〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院不當黨產處理委員會將發放高額檢舉獎金追查不當黨產，國民黨主席洪秀柱9日在台中市議會受訪時指出，黨內遍查也找不出有不當黨產資料，如果黨產會以行政力量介入調查找出來，我們也很想知道李登輝、劉泰英時代的黨產流向或不法行為。
洪秀柱9日下午至台中市議會跟黨籍議員座談聽取建言，她在會前接受媒體聯訪時說，黨產會以發放檢舉獎金方式追查不當黨產，她覺得很好，也很歡迎。坊間一直傳說國民黨有許多不當黨產，不是國民黨推說沒有，而是內部根本查不出這些資料。
她又說，我們也很想知道李登輝、劉泰英時代黨產的去處和流向，如果能夠透過行政的力量來追查，甚至是李登輝以及劉泰英時代的不當黨產，或是不法行為，她樂觀其成。
至於外傳國民黨財務目前仍是收入大於支出、顯示國民黨還有私產？她回應，至少她當黨主席沒有看到這種帳目，一直到現在都是捉襟見肘，財務困難。
此外，媒體還問及觀光業者發起「百萬觀光產業自救大遊行」，政府提出疏困辦法滅火。洪秀柱回應，這要看蔡政府如何出手，用什麼方式滅火，若沒有針對關鍵針結點，我看是沒有辦法解決。
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