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台梵友好 耶路撒冷聖墓騎士團總團長來台訪問

2016-09-09  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕外交部今（9日）宣布，教廷「耶路撒冷聖墓騎士團」總團長歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O’Brien）一行3人來台訪問，將主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及相關彌撒。

外交部表示，歐布萊恩樞機主教一行3人此行從9日至13日，將晉見副總統陳建仁、參與外交部政務次長款宴，並主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及彌撒，與天主教台灣地區主教團總主教洪山川等宗教人士會面。

天主教「耶路撒冷聖墓騎士團」源起於中古13世紀所成立的教會團體，為直屬教廷的重要組織，亞洲地區僅台灣及菲律賓有設立分團。

外交部指出，台灣與教廷邦誼源遠流長，合作交流密切，高層訪問頻繁。日前（4日）陳副總統甫以特使身分參加教廷舉辦的德勒莎修女（Blessed Mother Teresa）封聖典禮並向教宗申致賀忱，訪問成果豐碩。

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  • 歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O’Brien），2012年3月出任耶路撒冷聖墓騎士團總團長至今。（圖擷取自教廷網站）

    歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O’Brien），2012年3月出任耶路撒冷聖墓騎士團總團長至今。（圖擷取自教廷網站）

  • 歐布萊恩樞機主教一行3人此行從9日至13日，將晉見副總統陳建仁，並主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及彌撒。圖為陳建仁日前參與德蕾莎修女封聖典禮，與教宗方濟各會面。（資料照，中華民國駐教廷大使館提供）

    歐布萊恩樞機主教一行3人此行從9日至13日，將晉見副總統陳建仁，並主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及彌撒。圖為陳建仁日前參與德蕾莎修女封聖典禮，與教宗方濟各會面。（資料照，中華民國駐教廷大使館提供）

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相關關鍵字： 副總統陳建仁 外交部 教廷 梵蒂岡 樞機主教 耶路撒冷聖墓騎士團
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