台梵友好 耶路撒冷聖墓騎士團總團長來台訪問
2016-09-09 20:53
〔即時新聞／綜合報導〕外交部今（9日）宣布，教廷「耶路撒冷聖墓騎士團」總團長歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O’Brien）一行3人來台訪問，將主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及相關彌撒。
外交部表示，歐布萊恩樞機主教一行3人此行從9日至13日，將晉見副總統陳建仁、參與外交部政務次長款宴，並主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及彌撒，與天主教台灣地區主教團總主教洪山川等宗教人士會面。
天主教「耶路撒冷聖墓騎士團」源起於中古13世紀所成立的教會團體，為直屬教廷的重要組織，亞洲地區僅台灣及菲律賓有設立分團。
外交部指出，台灣與教廷邦誼源遠流長，合作交流密切，高層訪問頻繁。日前（4日）陳副總統甫以特使身分參加教廷舉辦的德勒莎修女（Blessed Mother Teresa）封聖典禮並向教宗申致賀忱，訪問成果豐碩。
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