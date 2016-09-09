行政院核定 凌忠嫄轉任土銀董座

2016-09-09 18:21

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院今核定，土地銀行董事長由輸出入銀行理事主席凌忠嫄擔任。土銀董事長原為前財政部次長吳當傑，但行政院日前核定吳當傑轉任華南金控董事長。

凌忠嫄也算是「政大財稅幫」，政治大學財政研究所碩士，歷任財政部主任秘書、北區國稅局長、台北國稅局長、國庫署長等，後轉任輸銀理事主席。至於凌忠嫄所遺下輸銀理事主席一職，則由總經理林水永陞任。