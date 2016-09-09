兩岸監督條例擬列優先法案 「經民連」籲聯席審查

2016-09-09 17:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院開議在即，陸委會主委張小月曾表示希望《兩岸協議監督條例》列為優先法案並早日通過。對此，民團「經濟民主連合」呼籲不應倉促草率審查，應交聯席委員會審查，並針對各版本條例的爭議進行公開辯論。

「經民連」發言人簡年佑指出，張小月曾表達將兩岸監督條例列為優先法案，而民進黨立委郭正亮也訂下本會期通過的時限，但立院不應為了回應工商界壓力或中國的放話，就草率倉促通過，立院多數黨及陸委會，應記取當初服貿協議倉促闖關，所造成的爭議。

簡年佑指出，兩岸協議監督條例各版本的的6大爭點，為「協議的備查與審查程序」、「衝擊評估與因應機制」、「政治談判與公民投票」、「雙方主體定位」、「公民參與機制」、「是否溯及既往」。

簡年佑表示，監督條例的5個版本，目前都是交付立院內政委員會審查，他們要求兩岸協議監督條例立法，應比照服貿協議，改由相關委員會聯席審查，並先召開公聽會廣納意見，立院執政黨團就上述6大爭點，與「經民連」公開辯論，並進行實質有效的對話。

對於「經民連」的主張，民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡回應，表示立法院尚未開議，未來在立法時將會再考慮其主張。