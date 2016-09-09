小英出席體育推手獎和張景森同台 兩人互動受矚

2016-09-09 18:08

〔影音新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前在臉書上，PO文說「中國遊客是我們最需要交的朋友」，此文一出再度引發爭議和論戰，張景森今（9）日出席「體育推手獎」頒獎典禮時，和總統蔡英文同台，不過兩人台上台下互動不多。

蔡英文和張景森都是獲邀的貴賓，兩人同桌而坐，總統和張景森一起上台進行點燈儀式時，兩人站的也有點距離。

張景森接受媒體訪問時，被問到和總統有沒有互動，張景森笑著說，「當然有」，坐在台上時，和總統蔡英文隔著一個人，他回答位子就是這樣安排，被追問有沒有尷尬的感覺，張景森反問「怎麼會？」。

對於「中客交友說」被質疑遭行政院發言人童振源打臉，張景森說童振源的全文是「不是行政院的政策立場說明」，但大家都把「說明」兩個字拿掉，變成不是行政院的政策立場，因此造成誤解。

而蔡英文在進場前被問到有關於海基會人事，以及總統座車明年將再度升級，採購金額高達2500萬元，遭批「富家女愛換車」，傳出國安局長可能為此下台負責，蔡英文則是沒回應。