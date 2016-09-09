補貼18％優存年花800億 每位國民要負擔3500元

2016-09-09 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題持續延燒，據國家年金改革委員會第4次會議紀錄指出，截至今年6月底，軍公教18%優存戶數達45萬7911人，存款金額4622.73億元，等於政府1年要花超過800億元貼補。

據年金改革委員會第4次會議紀錄，截至105年6月30日，各類人員優存人數達45萬7911人，其中包含軍職人員19萬1114人、公務人員13萬0860人、教育人員13萬5371人，政務人員541人、中央資深民代25人，合計存款金額約為4622億7308萬8千元。

據《蘋果》報導，根據年改會的該項統計，政府1年須花費約823.89億元貼補，平均每位國民要負擔超過3500元。另有統計指出，18%優存戶數在2000年時約有32.9萬戶，存款高達3060.99億元，政府支付利息補貼約597.75億元，有官員指出，18%優存利息持續攀升，主要是因人口老化，加上退休人潮不斷新增所致。