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3百億元給觀光業紓困？ 政院澄清：提升旅遊品質

2016-09-09  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對行政院長林全召集交通部等相關部會，在「陸客減少之衝擊與因應會議」，正式拍板4大因應策略中，包括提供觀光產業3百億元優惠貸款，部分媒體、在野黨將此解讀為「因應陸客減少而提供3百億優惠貸款紓困」，對此，行政院發言人童振源今（9）日強調，3百億元優惠貸款是用來「獎勵」觀光業提升旅遊品質之用，不是做為「觀光業紓困」。

綜合媒體報導，童振源表示，「提供產業紓困作法，包括觀光產業3百億優惠貸款」，是在彙整資料時，一時疏忽放入紓困的方案中。而所謂「提供產業紓困作法，包括觀光產業3百億優惠貸款」，是指觀光業者可以依據國發會「中長期資金運用機制」中的「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，申請貸款享有優惠利率。這筆經費將用來改善軟硬體設施、建置優質旅遊環境，以提升旅遊品質，並非針對陸客來台提撥3百億元做為觀光業者紓困之用。

國民黨智庫執行長、前政院發言人孫立群稍早指出，「3百億優惠貸款是舊政策，政府應提新政策解決問題」，童振源則回應，昨天政院已聽取交通部報告，交通部也提出四方向。

童振源強調，政府會積極拓展多元市場，特別是東南亞和穆斯林的市場，包括擴大國內旅遊，創新產品穩固陸客市場，協助陸客產業的紓困與轉型。他還提到，國發會提供的是中長期讓觀光產業升級的貸款，「我們是提醒業者來申請」。至於提升國內旅遊部分，具體細節應由觀光局來做說明。

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  • 行政院發言人童振源指出，300億元優惠貸款是用來獎勵觀光業提升旅遊品質，不是做為觀光業紓困之用。（資料照，記者張嘉明攝）

    行政院發言人童振源指出，300億元優惠貸款是用來獎勵觀光業提升旅遊品質，不是做為觀光業紓困之用。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 300億 國發會 澄清 童振源 紓困貸款 行政院 觀光旅遊 觀光業
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