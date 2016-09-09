陳威仁任台塑顧問 弟任環保署空保處長遭質疑
2016-09-09 15:40
〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委林淑芬今揭露，馬政府最後一任內政部長陳威仁現轉任台塑集團顧問，不但遊走「旋轉門條款」灰色地帶，台塑六輕長年也有空氣污染的問題，弟陳咸亨現又任職環保署空保處處長，質疑「兄弟同心，齊力撈金」；籲環保署長李應元要整頓內部人事，將陳調離現職，避免外界「誤解」。
日前陳威仁遭控，卸任時隔不到四個月，即被台塑延攬為集團總管理處顧問，涉違反「公務員服務法」中規範的「旋轉門條款」。陳則回應，僅協助公司建立工程發包、設計程序等內控機制，「沒有違反旋轉門條款的疑慮」。
但林淑芬指出，陳威仁親弟陳咸亨現任環保署空保處處長，台塑長期就有空氣汙染等相關問題，像是近來引發爭議的許厝國小孩童體內致癌物質硫代二乙酸（TdGA）濃度過高、PM2.5超標等，都為空保處核心業務；指陳威仁涉違反旋轉門條款僅為「煙幕彈」，實為避人耳目，「兄任台塑顧問、弟管台塑業務」。
林並呼籲環保署長李應元，要整頓內部人事，將陳調離現職，避免外界產生「誤解」。
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