美國巴頓魯治市長：台中市發展快速

荷登市長（左）送林佳龍（右）介紹巴頓魯治市專書，林市長開心地說：「會詳細閱讀」。（記者黃鐘山攝）

2016-09-09 15:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中的美國姊妹市巴頓魯治市長荷登（Melvin L. Holden），9日與美國在台協會高雄分處副處長楚杰生至市府拜會市長林佳龍。他說，對台中市的快速發展印象深刻，此次行程也象徵兩市之間的友誼更加緊密與永續；林佳龍則盼有機會回訪巴頓魯治市，加強兩市交流觀摩。

巴頓魯治市為美國路易斯安那州首府及政經中心，與台中市為姊妹市。荷登市長及美國在台協會高雄分處副處長楚杰生9日拜訪市府；林佳龍市長在副秘書長李賢義、水利局長周廷彰及秘書處長李如芳等人陪同下，雙方進行會談交流，相談甚歡。

荷登已連任巴頓魯治市3屆市長，他說，這趟來台中並拜訪林市長相當高興，此次行程也象徵兩市之間的友誼更加緊密與永續；而他自己常與基層民眾互動，也會與孩童共進午餐了解需求，傾聽民意更能把好的意見轉化為改革發展的力量，他對台中市的快速發展印象深刻，相信兩城市將有許多可相互交流之處。

林佳龍對此相當認同，並彼此對談分享城市治理經驗。林佳龍說，近年台中治安已獲改善，中區再生工作也持續進行，並引入大量投資進入及吸引觀光客到來，更獲得美國有線電視網盛讚台中為台灣最宜居的城市，希望透過對話交流互相觀摩，讓台中市與巴頓魯治市皆成為兩國內最宜居的地方。

林佳龍盛情歡迎荷登市長來訪，荷登市長則贈送介紹巴頓魯治市的書給林市長，林佳龍相當開心並表示將會詳細閱讀，也期盼未來有機會回訪巴頓魯治市，增進兩市交流。