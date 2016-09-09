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表揚97個績優團體 內政部長大讚台灣軟實力

2016-09-09  15:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日舉行「104年度績優工商自由職業團體頒獎典禮」，內政部長葉俊榮出席頒獎表揚97個績優團體及34位優良工作者，大讚各團體努力發揮台灣的軟實力，向千手觀音一樣將手向外伸，深入社會的角落。

漢聲文化劇團表演千手觀音舞蹈做為開場，葉俊榮致詞時說，各績優團體涵蓋台灣各行各業，也代表關心社會的力量，透過各團體幫助和發展，照亮了台灣社會，而團體背後所代表就是台灣軟實力。

葉認為，軟實力活絡市民社會 並不是每個國家都有，第三波民主化國家中，有些國家只是不斷選舉，陷在選舉中走不出來，但台灣不同，市民公會保持相當活力，針對各議題不斷進展及監督政府，「這就是自由的台灣！」

本次頒獎，特優團體有中華民國地政士公會全國聯合會、台灣區流體傳動工業同業公會、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、台灣區玩具暨兒童用品工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會。

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  • 內政部長葉俊榮今日出席表揚績優工商自由職業團體。（記者陳鈺馥攝）

    內政部長葉俊榮今日出席表揚績優工商自由職業團體。（記者陳鈺馥攝）

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