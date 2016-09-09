段宜康：政務官不該配合反改革的杯葛行動

2016-09-09 14:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革會議昨開始進入實質討論，卻為了討論順序引爆言語衝突。民進黨立委段宜康表示，民進黨政府的政務官可以表達意見，但不該配合反改革團體的杯葛行動。

年改會昨召開第十二次會議，討論針對未來年改議題的排序，民間代表、學者多主張優先討論給付問題，但軍公教代表希望能先討論基金經營績效。最後透過投票決議，下次會議優先討論年金制度架構，而非給付。

段宜康召開記者會指出，昨天是九三大遊行後的首場年改會，備受外界重視；許多民間代表多希望先討論給付問題，因為這就是年金制度最核心的內容；但反改革團體不斷拖延、杯葛議事，國防部副部長李喜明、退輔會主委李翔宙卻去附和杯葛的聲音，舉手支持先討論年金制度架構，甚至還有部會是推派事務官出席。

他強調，既然是民進黨政府的政務官，就該追隨政府的價值，支持推動改革；如果還搞不清自己角色的話，就應自行離開。

對於年改會開了12次還沒觸及核心議題。段宜康表示，若能進入實質討論，尚可容忍；若依然是空轉，且任由高雄教育產業總工會理事長劉亞平等人胡說八道，乾脆就別開了，由政府直接端出改革草案。

對此，退輔會副主委李文忠緩頰，李翔宙意見不同的只是討論順序，而非不同意改革內容，這並不是反改革。