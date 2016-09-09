年金改革二、三月送立院 葉大華：改革不能髮夾彎

2016-09-09 14:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨國家年金改革委員會副召集人林萬億預告明年二月或三月會將修正草案送進立法院，同樣為委員會委員的台少盟秘書長葉大華今接受廣播節目專訪時表示，改革不能有髮夾彎，一定會監督，但剩餘的8次委員會如果成員還是無法理性溝通，她建議直接停開，進入下一階段的會議。

國家年金改革委員會將利用4個月時間進行20次會議，昨召開第12次會議討論實質內容，會中全國公務人員協會理事長李來希甚至拍桌抗議，場面僵持。後來經過投票，下次將討論年金架構，未來8次會議將一次討論一個主題。林萬億也預告8次會後，將進行分區座談與國是會議，接著於明年二月或三月把草案送進立法院。

葉大華接受廣播節目專訪時提到，93遊行後，人民想改革的意志更定，畢竟現在不改，不曉得甚麼時候還有機會。有些軍公教的朋友也不會迴避改革，只是不合理的制度要怎麼改需要討論，可以把版本提出來，也期盼溝通過程不要再挑起對立。

對於林萬億的預告是否可能會髮夾彎，葉大華則表示一定會監督，不會讓政府有髮夾彎，這件事情必須在這個會期就解決，否則再拖可能碰到選舉，二三月是最好的時機。

葉大華同時感嘆說，已經有接收到民眾批評，開會根本都是在吵架在亂，她建議如果未來開會部分委員仍無法理性溝通，應該停止，直接進行下個階段，不要再作真人實境秀的表演了。