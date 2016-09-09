萬榮鄉長補選 國民黨籍張秋美就職
〔記者花孟璟／花蓮報導〕第17屆萬榮鄉長出缺補選，上月27日投票結果出爐，國民黨籍張秋美打敗5名競爭對手當選鄉長，今天上午舉辦就職交接典禮，雖選前檢警查獲的鄭姓樁腳現金買票案，疑似與張秋美有關，但她致詞時強調自己「清清白白從政、堂堂正正作人」，檢方則強調，該案偵辦中，如證實與候選人相關，不排除提當選無效之訴。
上月萬榮鄉長補選，張秋美以711票當選鄉長，今天舉辦就職交接典禮，鄉公所門口擺滿祝賀花籃，上午則在萬榮國小禮堂舉辦就職典禮，在鄉民及各界代表見證下宣誓就職，在花蓮縣政府民政處長邱展謙監交之下，張秋美從代理鄉長李繼生手中接下印信，場面隆重；張秋美的親阿姨秀林鄉長李春風、卓溪鄉長呂必賢等也都特別來觀禮、見證。
第1天到鄉公所上班，張秋美已開始把握時間批公文，鄉政立刻上路。她說，選舉有輸有贏，她誠懇期盼鄉民放下選舉的激情、個人歧見，期盼代表會及鄉公所良性互動，並強調「民眾的小事，就是公所的大事」，要鄉公所團隊提高敏銳度，主動發現問題、解決問題，共同推動鄉務。
她說，她的二大競選政見都會逐步落實，首先是「部落營造年輕化」，要提供資源鼓勵知識青年留在部落發展長才；其次為推動「產業文化化、文化產業化」，強調萬榮鄉絕非「鳥不拉屎、雞不生蛋」的窮鄉僻壤，而有多元豐富的資源，如缺乏規劃開發，萬榮鄉將形同「蹲在黃金上的乞丐」。
她說，農作物如馬告、箭筍、山蘇、文旦、咖啡、苦茶油、火龍果等；潛力景點如二子山及見晴溫泉、萬榮溫泉會館、紅葉溫泉小鎮，以及史前平林遺址、清水溪溯溪、明利飛行傘、馬遠尋根步道，結合太魯閣、賽德克、布農族三大族群的歷史文化、手工藝品，搭配產業行銷，希望打造花蓮中區觀光景點生活圈。
選前的萬榮鄉鄭姓樁腳買票案，收受匯款的楊姓等5選民承認收受每票2000元至3000元現金，期約支持張姓候選人，鄭姓樁腳被花蓮地院裁定羈押禁見至今。對此，花蓮地檢署主任檢察官許建榮說，該案檢方偵辦中，如有明確證據與候選人相關，檢方將在公告當選日（8月30日）30天內，主動提起當選無效之訴。
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標題：萬榮鄉長補選 國民黨籍張秋美就職
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