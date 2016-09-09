張景森「和中客交朋友」說 台灣和中國網友難得意見一致
2016-09-09 13:24
行政院政務委員張景森「和中國遊客交朋友」說，引發兩岸網友難得意見一致的討論。圖為中國遊客來台旅遊照片，與本新聞無關。（資料照，記者張存薇攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森日前於臉書發文指出「中國遊客是我們最需要交的朋友」，遭行政院打臉表示這非政策立場，而該言論也引發兩岸網友熱議，中國網友留言認為，只想靠中客賺錢的這種朋友「不交也罷」；而台灣網友也覺得，真的「不交也罷」，人家是想統一你的，這樣真的是「交朋友」嗎？兩岸網友意見難得一致。
中國媒體昨報導張景森「和中客交朋友」言論，引發中國網友留言討論，「把陸客當娘台灣有什麼前途？？？」「好噁心的嘴臉，前後髮夾彎」、「去台灣旅遊一般是中產階級或暴發戶，消費比日本客高不奇怪」、「哎，打擊國民黨的時候說國民黨是投降主義、親中賣台，需要錢花的時候就說我們是朋友，我們真的是人傻錢多？」「蔡當局，到底要不要跟大陸遊客交朋友？」「如果僅僅為了拉動旅遊業、拉動經濟發展而『交朋友』，這樣的『朋友』還是不交的好！」等，普遍認為這種只想靠中國遊客賺錢的朋友「不交也罷」。
而台灣網友則認為，「人家是來統你的，誰要跟你交朋友？」「所以囉，是中國人不來的」、「交朋友就要交人民幣？」「南韓與中國交朋友，簽FTA結果最長衰退，在薩德還被中國抵制……」、「我們沒有只想靠陸客賺錢，我們更想賺全世界的錢」、「真的是不交也罷，看看南韓親中的下場，死得多慘」、「以後旅遊業者再靠北，就拿這篇給他們看，中國網友自己不來了」、「少拿台灣網路使用者的言論來論證台灣人反中仇中」等，兩岸網友意見難得一致。
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