南市議長補選 民進黨內初選只賴美惠登記

2016-09-09 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕有關台南市議長補選，南市議會民進黨團黨內初選登記，於今天中午12點截止，只有前議長賴美惠一人登記，待民進黨團下週一確認後，賴美惠將成為民進黨議長補選提名人選。

民進黨團總召林宜瑾表示，今天中午截止登記後，黨團將於下週一甲級動員召開黨團會議，針對黨內人選進行最後確認，在人選確認後，將正式召開記者會，公布民進黨議長提名人選。

賴美惠於本週一率先完成黨內初選登記，當天共有11位黨團成員陪同出席，顯示至少掌握11席以上市議員支持，賴美惠將篤定代表民進黨參選議長補選，在野陣營群龍無首下，可望順利回鍋擔任議長。