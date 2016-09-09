| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 政治

南市議長補選 民進黨內初選只賴美惠登記

2016-09-09  12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕有關台南市議長補選，南市議會民進黨團黨內初選登記，於今天中午12點截止，只有前議長賴美惠一人登記，待民進黨團下週一確認後，賴美惠將成為民進黨議長補選提名人選。

民進黨團總召林宜瑾表示，今天中午截止登記後，黨團將於下週一甲級動員召開黨團會議，針對黨內人選進行最後確認，在人選確認後，將正式召開記者會，公布民進黨議長提名人選。

賴美惠於本週一率先完成黨內初選登記，當天共有11位黨團成員陪同出席，顯示至少掌握11席以上市議員支持，賴美惠將篤定代表民進黨參選議長補選，在野陣營群龍無首下，可望順利回鍋擔任議長。

廣告
  • 南市議長補選，民進黨內初選只賴美惠一人登記。（資料照，記者蔡文居攝）

    南市議長補選，民進黨內初選只賴美惠一人登記。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南市議長 李全教 賴清德 賴美慧
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：南市議長補選 民進黨內初選只賴美惠登記


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.