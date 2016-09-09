海基會將拐彎表達九二共識？陸委會：純屬臆測

2016-09-09 12:01

〔記者施曉光／台北報導〕外傳海基會下週通報對岸海協會新任董事長田弘茂的就任函件中，將「拐個彎表達『九二共識』」，陸委會今天上午鄭重澄清指出，該會並未對外說明海基會函電的具體文字，相關報導所引述的函電文字，純屬臆測，政府也瞭解各界對兩岸關係良性發展的關切。

陸委會強調，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史事實已經多次表達尊重，根據該會今年6月民調結果顯示，7成以上民眾支持蔡英文總統的主張，我方政策立場一貫明確，並未改變。

陸委會表示，自520以來，政府在兩岸政策主張、法律規範及相關作為措施方面，都致力兩岸關係和平穩定發展，這個堅定態度已經釋放出相當大的善意，以及試圖拉近雙方認知的距離，我方希望中國大陸能務實理解與回應，同時雙方也都有責任共同維護既有成果及保障人民福祉權益。