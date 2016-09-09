資方拒出席審議會勞團火大 衝工總抗議爆衝突
2016-09-09 11:28
勞團赴工總抗議，痛批「無能資方」，屢次拒出席基本工資審議委員會。（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕基本工資審議委員會昨確定調漲時、月薪，但資方7月26日全數缺席、昨又僅2名出席協商，引發「台灣高等教育產業工會青年行動委員會」等勞團不滿，10多名青年今赴中華民國全國工業總會抗議「無能資方！」工總也反批抗議勞團是「紅衛兵」、「暴民」，引爆衝突。
綜合媒體報導，10多名青年今天上午赴中華民國全國工業總會抗議，怒批資方「今天爆我肝，明天丟你肝」、「無良資方、勞方討債，調漲脫鉤、分化勞工」等口號，因不滿資方第一次審議會全數缺席、昨也僅2名出席協商。而且，勞動部昨基本工資審議委員會定案後，仍低於青年勞團訴求的28K。
對此，工總秘書長蔡練生稱，不懂勞團抗議什麼，這次基本工資調漲到5%，比預期3%還高出許多，應該是他們要去抗議才對；而工總代表也與抗議勞團爆發口角衝突，狂批抗議者是「紅衛兵」、「暴民」。
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