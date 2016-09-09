星雲法師開示頓悟？ 柯P：他不是財務專家

2016-09-09 11:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲宣布終止大巨蛋契約，不過，約莫兩週前，柯曾至高雄拜訪星雲法師，對於席間是否曾請益大巨蛋案，柯文哲一直不願正面回應；他今早出席「銀髮樂活行」記者會時受訪表示，星雲不是工程專家，也不是財務專家，更不是法律專家，「我們主要在談金剛經，滿有趣的」。

柯文哲強調，他主要是去參觀佛光山，還去看佛陀紀念館，本來星雲法師還約他吃午餐，他說哪有辦法，並邀星雲下次來台北道館，兩人再談一談。

柯文哲昨說，他向星雲坦言自己有缺點「貢高我慢」（驕傲自大），問星雲該怎麼辦呢？星雲回應他「何不還你自己本來面目就好。」星雲問他金剛經心得，他回應「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，不料，星雲反問「那如果是一切無為法呢？」當場令他就愣在那裡。

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