基本工資漲5％ 藍委：對台灣勞工幫忙不大

2016-09-09 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕勞動部基本工資審議委員會敲定，基本工資自明年一月起調漲5％，月薪調高為2萬1009元、時薪升為133元。對此，國民黨立委陳超明今日表示，基本工資的增加對台灣勞工幫忙不是很大，最大受益者是那些外勞。

陳超明指出，自己下鄉時許多中小企業都要求基本工資本勞要與外勞脫鉤，而資料也顯示增加基本工資對台灣勞工幫忙不大，外勞反而是最大受益者。

此外，對於民進黨立委段宜康在臉書發文質疑，退輔會李翔宙、國防部李喜明兩人在年金改革上與政府立場不同，是愛當官又反改革。

陳超明也說，民進黨執政後要了解一個原則，在野時可以隨便罵、隨便批評，但執政當了後，要非常小心不要亂講話，否則傷及自己，「更不要選前愛台灣，選後急轉彎！」