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遭郝龍斌酸爆 柯P：我是解決他留下爛攤！

2016-09-09  10:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨早宣布暫不終止大巨蛋契約，遭前台北市長郝龍斌砲轟，郝還酸「一顆蛋孵了500天，結果是一隻CP值157的可達鴨！」柯文哲昨還滔滔不絕指，大巨蛋建照於郝市府時代6天速審完畢，不過，柯文哲今早參加「銀髮族樂活行」活動被問及此事，皺著眉頭說，「我是解決他留下（郝）的攤子，好不好。」

媒體追問柯文哲贏了什麼？柯文哲淡淡說「贏了比較安全的巨蛋」，接著匆匆離去趕下場行程。

柯文哲昨說，大巨蛋零權利金等問題，「不是我們造成的」，前朝規劃大巨蛋做世大運開閉幕場館，遠雄就以此當幌子不按圖施工，還於6天內完成中央、地方建照審查，他在設法解決爛攤子；而即便遠雄改善公安，世大運也不會辦在大巨蛋。

但郝龍斌反擊，指昨天結果就像「一顆蛋孵了500天，結果是一隻CP157的可達鴨！」郝說，「柯市長還是只能繼續批評我、抱怨爛攤子，來掩飾自己的問題。」郝說，BOT契約有修正了幾條？商業量體減了多少？還是回饋有增加？如果答案否定，那代表這些都是假議題，是柯自導自演搗蛋記。

柯文哲今早被媒體追問郝龍斌的回應，柯欲言又止、皺著眉頭，摸胸口後還回頭看一下提問記者，接著說「好啦、好啦，我是在解決他（郝）留下的爛攤，好不好。」不願再多批評郝。

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  • 郝龍斌酸「一顆蛋孵了500天，結果是一隻CP值157的可達鴨！」對此柯文哲說「我是解決他留下的攤子，好不好。」（記者廖振輝攝）

    郝龍斌酸「一顆蛋孵了500天，結果是一隻CP值157的可達鴨！」對此柯文哲說「我是解決他留下的攤子，好不好。」（記者廖振輝攝）

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