基本工資調漲 台塑、統一集團：尊重政策

2016-09-09 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕基本工資審議委員會確定明年元旦起，月、時薪雙雙調漲，基本工資調漲至2萬1,009元、時薪133元，針對加薪議題，台塑集團、統一集團都強調，「尊重政策」，公司人才需求，薪資都在基本工資之上。

據《聯合報》報導，統一集團表示，勞工是台灣重要的資源，像統一有一套完整的分紅制度，以年薪來計算，統一集團並無21K員工。統一指出，薪資制度不只是單純的月薪，而是要有完整的配套，員工分紅制度清楚，基層員工都能共同參與分紅，經營者的責任就是儘量要讓員工一年比一年好，營運績效要一年比一年好、不要退步。

台塑集團則強調，長期以來都非常重視勞工權益，針對政策宣佈月薪、時薪雙漲，台塑集團尊重政策。台塑稱，每年都依獲利表現進行新年度的調薪，像去年獲利大幅提升，今年調薪的幅度為3.5%加慰勉金1.2萬元，折算調薪幅度達5.4%，遠優於台塑集團去年調薪水準及同業查訪的1.78%。