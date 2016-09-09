被環團抗議 柯文哲：有時候我們真的很容易妥協
2016-09-09 10:47
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨宣布暫不終止大巨蛋契約，松菸公園催生聯盟召集人游藝今上午率眾至北市府抗議柯文哲與遠雄妥協、「柯市長狼來了！」。柯文哲今上午於「銀髮樂活行」記者會受訪說，坦白講如果沒有這些人一直給我們監督、鞭策，「有時候我們真的很容易會妥協掉」，將來這些團體還是繼續監督的力量。
柯文哲說，長期以來，公民團體的堅持，是市府有勇氣撐這麼久的很大力量來源，他感謝社會上很多人對公平正義的堅持、社會文明價值的堅持。
不過，游藝表示，柯文哲一直像「狼來的孩子」喊說要解約，卻跟遠雄妥協，把市民尊嚴跟市府誠信踩在腳底，「根本不是市民贏了，是整個台北市民大輸特輸」，決定今到市府前抗議。市府說不解約後，遠雄馬上指7項基準於法無據，市府因此解約，反證明因七項公安標準才解約，未來進入法院訴訟將變得不利；他已提醒市府高層，但市府還是中計了。
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