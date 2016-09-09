警察特考雙軌制 監察院：政院應檢討改善

2016-09-09 10:51

〔記者施曉光／台北報導〕監察委員包宗和、王美玉針對警察特考雙軌制爭議進行調查後發現，審視國家考試制度中，只有警察特考有內外雙軌制設計，不僅應試專業科目迥異，也難落實公平錄取標準、取才指標，而且雙軌制的錄取比率懸殊，都引發重大公平性的爭議，主管機關行政院應督促所屬檢討改進，這份調查報告已經監院內政及少數民族委員會八日通過，將交由考試院會同行政院促請所屬部會檢討改善。

調查報告指出，警察特考內外軌考科迥異，無法落實公平取才，也不利警察執行犯罪偵查工作，外軌考試多以刑法、行政法、行政學等基本法學科目為主，未納入警察情境實務、警察法規、警察政策與犯罪預防、偵查法學與犯罪偵查等相關類科警察專業科目。

監委比較警技課程訓練時數與結訓門檻後發現，內、外軌訓練有明顯落差，例如三等內軌柔道訓練時數約556小時，並且須達初段（相當黑帶），但三等外軌柔道訓練時數卻只有內軌的一半，門檻未達黑帶，恐不利警察從事實務犯罪偵防等相關工作執行，甚至會危害執法人員自身安全。

監委進一步指出，警察特考三等內軌考試因為具有較高錄取率，成為部分四等外軌人員的升遷捷徑，淪為暫行性跳板，而且內軌考試未限制重複報考，也成為部分不適應因素自願離退警職人員的回鍋巧門，不利警力培育穩定及警務向心力，引起社會觀感不佳。

此外，監委也指出，由於中央警察大學及台灣警察專科學校的機關定位、組織修正案懸而未決，導致機關經費動支及員額編補受限，警專專任教師只有7.8％，明顯低於全國大專院校師資平均水準，損及學生受教權益，也不利一般警察特考四等錄取人員的受訓品質。