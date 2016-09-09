希望遠雄重信用 柯：大巨蛋不按圖施工就是違建

2016-09-09 10:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨早宣布暫不終止大巨蛋契約後不到7小時，遠雄即批評北市府七項公安基準於法無據，引發譁然。對此，柯文哲今早於「銀髮樂活行」記者會回應，希望遠雄是一個注重信用的公司，還是以它白紙寫黑字的書面承諾為主，這是建立注重信用台灣社會文化。

柯文哲說，這是遠雄的最後機會，當時遠雄是因不按圖施工被勒令停工，經過監察院、行政法院判決，所以市府勒令停工這決定是合法的，遠雄要清楚只剩下兩條選擇，改回原來樣子或施工圖通過建照變更。他的原則是依法行政，要求依法做事，作為公共安全的市政管理者，一定會堅持改善。

柯文哲表示，站在台灣歷史上，此事件凸顯一個重要概念，還是要建立法治國家，如果你不按圖施工這就是違建了，政府不可以說財團要怎麼幹就怎麼幹，希望此事情後，以前那種不按圖施工，或「申請來一張圖後來，隨便他蓋，蓋完以後再申請建照變更」的這種文化要改掉。

他說，與遠雄董事長趙藤雄也不用什麼什麼密會啦！雙方都有溝通管道，還是一樣依法行政、依法做事，這是社會基本價值，大家把握基本社會規範就好了。

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