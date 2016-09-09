| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 政治

希望遠雄重信用 柯：大巨蛋不按圖施工就是違建

2016-09-09  10:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨早宣布暫不終止大巨蛋契約後不到7小時，遠雄即批評北市府七項公安基準於法無據，引發譁然。對此，柯文哲今早於「銀髮樂活行」記者會回應，希望遠雄是一個注重信用的公司，還是以它白紙寫黑字的書面承諾為主，這是建立注重信用台灣社會文化。

柯文哲說，這是遠雄的最後機會，當時遠雄是因不按圖施工被勒令停工，經過監察院、行政法院判決，所以市府勒令停工這決定是合法的，遠雄要清楚只剩下兩條選擇，改回原來樣子或施工圖通過建照變更。他的原則是依法行政，要求依法做事，作為公共安全的市政管理者，一定會堅持改善。

柯文哲表示，站在台灣歷史上，此事件凸顯一個重要概念，還是要建立法治國家，如果你不按圖施工這就是違建了，政府不可以說財團要怎麼幹就怎麼幹，希望此事情後，以前那種不按圖施工，或「申請來一張圖後來，隨便他蓋，蓋完以後再申請建照變更」的這種文化要改掉。

他說，與遠雄董事長趙藤雄也不用什麼什麼密會啦！雙方都有溝通管道，還是一樣依法行政、依法做事，這是社會基本價值，大家把握基本社會規範就好了。

相關影音

廣告
  • 台北市長柯文哲（中）今日參加社會局主辦的「銀髮樂活行」活動，與長者一起進行手指運動操，草頭寶寶DIY等活動。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（中）今日參加社會局主辦的「銀髮樂活行」活動，與長者一起進行手指運動操，草頭寶寶DIY等活動。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲 遠雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：希望遠雄重信用 柯：大巨蛋不按圖施工就是違建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.