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餐廳8年來不接中客 罹癌老闆呼籲台灣人要有骨氣

中客來台數銳減，部分觀光業者將在912發動遊行抗議。（資料照，記者劉濱銓攝）

2016-09-09  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕因中客在2016總統大選後明顯減少，令部分觀光業者叫苦連天，決定在912發動遊行向政府抗議。但這樣的訴求也遭到外界質疑，高雄一家以「不招待中國人」而聞名的餐館，老闆痛斥上街的觀光業者已成為中國控制的旗子，呼籲台灣人應自立自強。

根據《民視》報導，馬政府任內大量招攬中客來台旅遊，但這家餐館在當時便向中客說NO，以「不招待中國人」為特色反而打響名氣。

報導中提到，8年來不接中客讓餐廳每年少賺200萬。但談到即將在912上街的觀光業者，老闆不滿地表示，這就像是嗎啡一樣，等你習慣後再拿走，就會讓你非常難過，痛批這就是中國「以經逼政」的計謀。

老闆表示，「賺錢的時候你有分給政府嗎？有分給別人嗎？現在虧錢就希望別人幫忙」，強調如果當初像他這樣子做，什麼問題都沒有了。

雖然老闆罹患癌症，得靠洗腎維生，經濟負擔對他來說格外沉重。但他認為，餐廳如果業績不足，那就轉開發便當來增加財源，重點是台灣人應要有骨氣自立自強。

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