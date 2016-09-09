黨產會推定10年來不當收入達149億？國民黨：未審先判

不當黨產處理委員會昨推估，國民黨10年來不當收入達149億。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-09 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會昨公布國民黨和民進黨95至104年度收支決算表，推算國民黨除去政黨正當收入後，其餘不當取得財產10年來合計逾149億。對此，國民黨文傳會主委周志偉質疑，這樣的認定方式，非但沒有解決問題，反而製造更多問題。

據黨產會昨公布的資料顯示，國民黨除去「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定的政黨正當收入外，其它包含財產信託管理收入、中投解繳收入、出售房地產收入、租金收入、股利收入及其他收入等，都被依法推定為不當取得財產，10年來合計高達超過149億元。

《聯合報》報導，國民黨文傳會主委周志偉指出，假如黨產會認定除了黨費、政黨補助金、政治獻金及其他孳息外，都不能算是政黨運作經費，這樣中投與欣裕台營收所提供黨務運作經費，當然被認定是不當黨產項目之一，不過，這樣的認定方式，並沒有解決問題，反而製造更多問題。

周志偉質疑，黨產會決定要召開聽證會，就是希望透過公開透明的方式，邀請中立客觀的學者及專家來表達意見，但聽證會17日才開，黨產會已急於表達特定立場，這是未審先判，非常不恰當。