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邱毅批蔡政府暴政必亡 鄉民：你衝撞法院不就內亂？

2016-09-09  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全昨天拍板定案，明年起退休公教人員月退金在2.5萬元以上者，將不予發放三節慰問金，這樣的政策引起外界討論；名嘴邱毅則是批評蔡政府暴政必亡，「人民的審判比我原先預期的兩三年還要更快」。

邱毅在臉書上說，軍公教抗爭20幾萬，台獨團體到府前唱歌、升國旗、喊獨立就寥寥一百多人，按民主原則，蔡英文應該重視軍公教抗爭聲音，取締違法的台獨活動，但蔡英文的態度恰恰相反，「對軍公教抗爭是打壓抹黑汚蔑，還專挑年老弱勢的退休公教取消其三節奬金，以示懲戒恫嚇威脅。反之，對明擺著違法的台獨活動，卻予以默認肯定鼓勵」。

邱毅感慨，歷史上的官逼民反都是這樣來的，蔡英文的態度，證明九三軍公教抗爭的正確性，也為九一二旅遊相關行業的抗爭，添增柴火，加強了合理性。

邱毅說，暴政必亡，這是歷史的規律，古今中外沒有例外，得民心者得天下，失民心必然要被推翻，然後被人民的怒火，送上歷史的斷頭台；他認為，「歷史的宿命，人民的審判，隨之就將席捲而來，甚至比我原先預期的兩三年還要更快」。

這樣的文章引起正反兩極看法，有網友認為「暴政無誤！」而ptt上的鄉民則是噓爆，「這樣就叫暴政 會不會太玻璃心」、「明明是排富條款，邱邱是替富人說話嗎？」「沒再工作還有三節，哪公司這麼好～？」「這樣叫暴政，那你衝撞法院不就內亂？」

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  • 名嘴邱毅批評蔡政府暴政必亡，「人民的審判比我原先預期的兩三年還要更快」。 （資料照，記者張嘉明攝）

    名嘴邱毅批評蔡政府暴政必亡，「人民的審判比我原先預期的兩三年還要更快」。 （資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 九三大遊行 台獨 林全 蔡英文 軍公教 邱毅
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