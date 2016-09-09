司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！

總統機要人員謝明諺從司機變身為總統蔡英文的貼身助理，深獲信任。（圖取自臉書）

2016-09-09 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕司機這個職稱並不威風，但總統機要人員謝明諺卻從司機變身為總統蔡英文的貼身助理，堪稱政壇傳奇。

《時報周刊》報導，71年次，東吳大學畢業（日文、法律雙學位）的「小饅頭」謝明諺，在畢業後當起小英司機，陪她征討8年終進總統府。報導指出，貼身助理兼司機可說是老闆親信，因為政治人物在車上也不能浪費時間，排行程、喬事情，司機都在一旁協助，謝明諺獲得小英信賴，目前負責總統官邸大小事務。

報導提及蔡英文曾在臉書公開讚揚謝明諺，小英在臉書中表示，隨身助理小饅頭每天送她回家後，不管多晚都堅持將車子停回黨部，自己騎車回家。他對小英說，「主席，這台車是載妳的，妳不在車上，就不能浪費油錢，而且這是用支持者的捐款租來的車，如果把車開回家停在路邊，我實在是不放心。」蔡英文不禁大讚，這就是民進黨的精神。