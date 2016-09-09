柯P為何同意續蓋大巨蛋？ 不蓋的結果不利於市府...
2016-09-09 09:11
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨宣布暫同意遠雄續建大巨蛋，解決大巨蛋問題似乎露出曙光，但有市府官員透露，其實柯文哲先前為了讓民調止跌，對遠雄下三個月解約通牒，但私下卻很擔心訴訟結果不利市府。
據《蘋果日報》報導，市府人員透露，柯文哲其實很擔心若和遠雄打官司，結果會不利於市府，因遠雄若在仲裁庭獲工期展延，不利解約；遠雄若提訴訟扣押大巨蛋，市府就必須拿出相同價值的解約金，到時候很可能也不會被議會支持。
柯幕僚透露，市府其實也知道趙藤雄不想放棄大巨蛋利益，才會這樣僵持，市府內部評估，大巨蛋削減量體，柯文哲只會犧牲一點政治信用，不過民調很可能會提升，未來如果遠雄又反悔，到時候市府可以用遠雄7日公開的同意書，當作訴訟的籌碼。
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