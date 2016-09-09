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為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所

今年陳致中以第一名的資格錄取海洋大學海法所博士班（資料照，記者王榮祥攝）

2016-09-09  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁兒子陳致中曾計畫赴美攻讀博士學位，後來未能完成，媒體報導，今年陳致中以第一名的資格錄取海洋大學海法所博士班，為的就是「子承父業」。

《時報周刊》報導，陳致中繳交研究計畫、語言能力證明，經過7位專任教授審查、面談，以第一名錄取海洋大學海法所博士班。至於為何陳致中未前往台大等名校的法學院，報導指出，陳的友人表示「阿扁曾是海商法律師，阿中希望能子承父業」。

報導指出，不少阿扁執政時期的官員在海法所任教，對此陳致中表示感謝關心，並說求學是私人領域，他也勉勵自己學無止境，要繼續努力。

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