媒體民調：近7成民眾支持大巨蛋續蓋
2016-09-09 07:33
調顯示，近7成的台北居民支持大巨蛋續蓋。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋問題終於出現曙光！台北市長柯文哲昨宣布暫不與遠雄解約，同意續建大巨蛋，根據媒體民調顯示，多數人支持大巨蛋續蓋，認為不解約是好事，此舉可避免兩敗俱傷。
《蘋果日報》昨以台北市住宅電話為抽樣母體編冊隨機抽樣，做出這份民調，其中有68.87％的受訪者支持大巨蛋續蓋，認為這樣做可避免市府、遠雄兩敗俱傷，不支持大巨蛋續蓋的居民則是佔20.96％，他們認為市府與遠雄應該要解約，剩下的10.17％則是沒意見。
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