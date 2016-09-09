大巨蛋續蓋的幕後推手！ 原來和這兩人密會有關...

大巨蛋續蓋的幕後推手，原來是上個月的柯趙會。（資料照，記者鍾泓良攝）

2016-09-09 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨宣布暫不與遠雄解約，同意遠雄續建大巨蛋，但保留終止契約的權利，這也代表開啟了解決大巨蛋問題的一條道路，知情人士透露，這次雙方願意讓一步，主要是因8月上旬一場柯趙會，扭轉了雙方對立的立場。

《蘋果日報》報導，為了大巨蛋的問題，柯文哲與遠雄董事長趙藤雄隔空互嗆好幾次，知情人士透露，上個月是柯文哲和趙藤雄第二次會面，雙方充分表達各自主張，也為後續兩造持續溝通、釋出善意，會後兩大巨頭都有共識要續蓋大巨蛋。

報導指出，前天（7日）早上兩方幕僚會面，事先溝通遠雄記者會內容，雙方也討論了「退讓聲明」，而整件事的幕後推手就是八月上旬的柯趙密會。