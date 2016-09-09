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從華航、收費員到基本工資...蔡政府一一「拆彈」

蔡英文政府上任近4個月，從華航罷工、國道收費員抗爭，到昨天拍板基本工資調漲，一一解決勞資問題。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-09  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部基本工資審議委員會昨敲定，基本工資自明年起調漲5％，月薪調高1001元到2萬1009元、時薪為133元。會中勞資雙方幾番論戰，最後縮小差距。事實上，蔡英文政府上任近4個月，從華航罷工、國道收費員抗爭，到昨天拍板基本工資調漲，勞資雙方多年未解的問題，都逐一拆彈。

《蘋果日報》報導，黨政人士透露，這次基本工資審議委員會前，資方原本撂話缺席，行政院副院長林錫耀因此在開會前一天，找勞動部長郭芳煜跟經濟部長李世光，一起和7大工商團體代表溝通，才讓資方重回談判桌。

報導提到，林錫耀在會中向資方保證，取消7天國假和實施「一例一休」是既定政策，也是立法院新會期要儘速通過的重點政策，勞資若繼續對立，埋怨政府，反而會引火上身。

這名黨政人士說，低薪是政府執政最大危機，因此力挺勞工，蔡英文選前曾經提出要訂定《最低工資法》，保障勞工及其家庭的最低生活水準，也是立法院新會期的優先法案目標。

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