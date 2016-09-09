段宜康點名李翔宙、李喜明 「愛當官又反改革」

2016-09-09 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕國家年金改革委員會8日召開第12次會議，會中部分委員主張先討論給付，訂出給付天花板，退輔會主委李翔宙、國防部副部長李喜明卻主張應先討論年金架構，民進黨立委段宜康表示，李翔宙和李喜明愛當官又反改革，直說要把保守官員抓來祭旗。

段宜康8日在臉書針對年金改革第12次會議指出，「就說這種會議，不開也罷。」他表示，反對改革的人一再於會議中杯葛，根本是折磨大家，「今天更離譜了，連政府的代表都倒戈！」

段宜康表示，若年金改革如我們所想的那麼重要，官員口徑當然要一致，「退輔會李翔宙、國防部李喜明這種愛當官又反改革的人，我們為什麼還要容忍他們？為什麼還要讓他們當首長？」

他說，就算願意忍受20場鬧劇般的年金改革會議，接下來還得忍受好幾場巡迴說明會和年金國是會議。等法案送到立院，「你以為反對改革的人和國民黨，不會要求再開個幾十場公聽會嗎？」

段宜康直指，「改革不是相親，不必溫柔婉約，也不必謙和有禮；就是要大刀闊斧，就是要霹靂手段。」最後更直說「先把這些不開眼的保守官員抓來祭旗吧！」