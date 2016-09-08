黨產會：10年來國民黨不當收入超過149億

2016-09-08 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會今舉行記者會，公布國民黨及民進黨95至104年度的收支決算表，其中國民黨的部分除去政黨正當收入外，其他項收入都推定為不當取得財產，10年來合計超過149億。

不當黨產處理委員會今日公佈適用「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的10個政黨，委員會主委顧立雄指出，適用政黨除了國民黨外，也包含民進黨，其他分別為中國青年黨、中國民主社會黨、中國新社會黨、中國中和黨、青年中國黨、中國民主青年黨、民主行動黨、中國中青黨。

綜合媒體報導，根據該委員會公布的資料顯示，國民黨除去「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定的政黨正當收入外，其它包含財產信託管理收入、中投解繳收入、出售房地產收入、租金收入、股利收入及其他收入等，都被依法推定為不當取得財產，10年來合計高達超過149億元。

主委顧立雄指出，依國民黨向內政部申報的財務報表，其財產信託管理收入不符合「不當黨產條例」第5條規定的政黨合法經費來源，且合法財產的款項不足以支付開銷，合理推定國民黨是用被推定為不當的財產來支付開銷，他認為國民黨未來要思考如何進一步瘦身，用合法財產支應黨的必要開銷。