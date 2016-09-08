任北京故宮顧問遭轟 馮明珠：是為台灣學界爭光
2016-09-08 21:57
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠，卸任3個多月就於昨日迅速轉任北京故宮博物院顧問，飽受外界抨擊，甚至有輿論認為馮明珠被統戰，馮明珠首度對外澄清，認為自己受邀擔任北京故宮顧問，「是為台灣學界爭光」。
馮明珠表示，北京故宮顧問只是榮譽職，並非有給職，她強調自己是以博物館專業出發，並認為同與英國牛津大學Dame Jessica Rawson與德國學者L.Ledderose兩位國際知名學者同任顧問，「是為台灣學界爭光」。
故宮副院長兼發言人李靜慧先前指出，兩岸人民關係條例賦予各機關自行訂定退離職多久可赴中的規定，期間從3個月到3年，「馮明珠前院長在卸任前，將故宮卸任政務官需要報准期限核定為3個月，所以，馮前院長目前赴中行程依此新規範即無須經故宮核准。」
馮明珠則強調年限由3年改為3個月，是因為故宮事務並未涉及機密，並且都經移民署與人事總局核定，並非她所主導，也認為許多政府單位同樣年限僅有3個月，故宮並非唯一特例。
馮明珠也透露，到目前為止，台灣的任何一間博物館皆未邀請她擔任顧問。
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