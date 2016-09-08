梁文傑：當印尼都超越台灣 台獨有何吸引力可言
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員梁文傑今（8日）投書媒體，從高雄果菜市場拆遷案爭議談到周邊國家發展和台獨的理念，他說：「最快到2025年，印尼的國民所得就要超越台灣。」「一旦連印尼都要超越台灣時，台灣獨立的理念還有什麼吸引力可言？」認為台灣需要「真正敢為歷史負責」的政治領袖。
梁文傑在上報〈從高雄果菜市場拆遷談談台獨的未來〉一文中表示，從果菜市場案、台南市南鐵東移案、桃園機場第三跑道徵收案、台中市東豐快速道路徵收案回顧到陳水扁任台北市長時的14、15號公園違建拆遷案，社會團體與民進黨衝突並非新現象，但他說：「今天的政府無疑要花更多的時間和民眾溝通和協商，這也是民主社會該付的決策成本。但我們是否能接受政府雙手一攤，說如果沒有協商到百分之百同意都不做？」
他提到印度早在50年前就比台灣、韓國還要民主，但印度內陸幅員廣大，極需交通建設改善內陸經濟，但規劃鐵路、高速公路卻頻頻在徵收土地時面臨抗議，直到現在印度的鐵路總長度不到中國的三分之一，未來發展困難重重。
梁文傑說，我們希望政府能向人民負責，也希望政府要有效率，認為台灣政府不像印度或中國那麼極端，但必須面對預算少、施政效率差的事實，他以機場捷運、桃機第三跑道動輒耗時20年為例，提到「所有人在牽涉到自己利益時都要求『溝通溝通再溝通』，卻渾然沒警覺最快到2025年，印尼的國民所得就要超越台灣。」
梁文傑表示，民進黨主張台獨，台獨需有精神上（民主制度）、物質上（經濟實力）兩大支柱，如今我們對民主自豪，經濟卻搖搖欲墜，「一旦連印尼都要超越台灣時，台灣獨立的理念還有什麼吸引力可言？」他認為台灣不需要一個「強調溝通實則怕事」的政治人物，而是要「真正敢為歷史負責」的政治領袖。
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