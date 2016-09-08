《政經》遭投訴 彭文正臉書批NCC恐嚇媒體

2016-09-08 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人彭文正今（8日）晚在臉書貼文表示，節目連日討論兆豐洗錢案，竟收到國家通訊傳播委員會（NCC）來函要求說明。

彭文正在臉書文中說：「NCC來函，選擇性成案"民眾"陳情。」NCC函中表示接獲民眾投訴：「正晶看民視最近在講兆豐金控，此節目很喜歡炒作，常常為反對而反對，對社會議題有所偏頗，煽動小老百姓，存心不良。」

彭文正不滿表示：「換黨執政了嗎？NCC還在玩恐嚇媒體的遊戲？」並呼籲：「請大家和我們一起追兆豐洗錢案！官股行庫賠了我們近60億的錢，你不憤怒嗎？你不好奇嗎？」