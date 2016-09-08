「訪視流於形式」釀悲劇 監院糾正台中3單位
〔記者林良昇／台北報導〕台中市去年11月間發生母子陳屍家中2月無人知及女子弒母案2件社會案件，監察院今通過調查報告並對台中市政府、台中市衛生局、退輔會台中榮服處提出糾正，認為3單位關懷訪視各自為政流於形式，未給予適當協助而發生憾事，是政府社會安全網重大漏洞，應檢討改進。
監委王美玉、尹祚芊調查「台中李姓母子陳屍家中及林姓女子弒母等悲劇」事件，發現中市府相關機關單位及退輔會台中榮服處，對弱勢的身心障礙者及老年榮民遺眷，各自為政的關懷訪視，無法打破機關門戶隔閡進行資源整合，訪視流於形式。
監委表示，李姓母子長期處在社會邊緣，李母是重度多重身心障礙的老年榮民遺眷，由李男獨力照顧，中市后里區公所里幹事任職5年來從未訪視到案家，台中榮服處在多年訪視過程中也未主動通報社政單位介入協助，其後也未察覺2人死亡，導致陳屍2個月才被發現。
另外，林姓母女案中，林母中風後生活無法自理，領有重度身心障礙證明，由林女全職照顧，但林女為精神病患，也領有身心障礙證明，並在有多達6次自殺未遂的紀錄，但台中市政府社政及衛政單位在訪視服務過程中，是各自進行輔導關懷，欠缺資訊交換及連繫機制，缺乏具體協助作為，以致發生林女將林母推入大排致死。
糾正案文及調查意見也指出，衛福部已建構「自殺防治通報系統」及「精神照護管理系統」等社會安全體系措施，但中市衛生局對於林女患有憂鬱症並一再發生自殺行為，心理諮商及關懷訪視未能協調連繫合作，訪視作為流於形式，造成社會安全機制完全未發揮作用。
此外，監院認為，衛生局未能依照衛福部核定計畫確實分派補助人力，排擠第一線關懷訪視員人力，衛福部卻未有具體督導及稽核作為；且基層衛生所公衛護理人員業務繁重、人力吃緊，以致工作處境惡化、追蹤機制無法落實，一併要求衛福部應積極檢討改進。
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標題：「訪視流於形式」釀悲劇 監院糾正台中3單位
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