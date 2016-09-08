蔡英文大讚電競：有很成熟的產業人才

2016英雄聯盟世界大賽LMS加油行前會」8日在台北舉行，總統蔡英文應邀出席，致贈加油包並為選手打氣。（記者方賓照攝）

2016-09-08 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日總統蔡英文出席英雄聯盟（LOL）2016世界大賽LMS加油行前記者會，為LMS夏季總冠軍Flash Wolves（閃電狼）以及區域選拔賽冠軍AHQ獻上祝福，晚間更在臉書上大讚台灣的電競產業有很成熟的產業人才，表現得越來越好。

蔡英文表示，閃電狼與AHQ不只是選手本身戰力堅強，而且有強大的支援團隊，這也代表了台灣在電競的場域，其實已經有很有經驗、有能力也很成熟的產業人才。

蔡英文強調，電競是個產值高，也有發展性的產業，近年來台灣的職業電競選手表現也越來越好，也讓社會逐漸改變了對電競的觀感，此次為即將出發的兩隊選手加油，更祝福兩隊都能旗開得勝，創下佳績。

而閃電狼也在自己的臉書上表示，謝謝蔡英文總統特地行前幫閃電狼加油打氣，而AHQ更提到政府支持電競不只是口號！此舉象徵了政府對電競產業的重視與支持，在選手努力拚搏好表現的同時，也會一起共同監督政府日後是否能有更積極且實際的作為。

英雄聯盟2016世界大賽即將在9月11日小組賽抽籤，並在9月29日於舊金山開打，賽期預計持續1個月，去年閃電狼與AHQ雙雙闖入八強，今年兩隊皆盼能更上一層樓，再創佳績。