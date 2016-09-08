真的搞定了？大巨蛋7項基準 遠雄、北市府各執一詞

大巨蛋今天上午才傳出達成共識的消息，下午又因7項公安標準問題橫生爭議，市府與遠雄各執一詞。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-08 19:45

〔記者郭安家／台北報導〕遠雄集團昨發新聞稿，指全力配合遵守北市府「法規規定標準」完成大巨蛋；台北市長柯文哲今上午宣布暫不終止大巨蛋契約，並指7項公安標準還是最好的標準，營建署台灣建築中心、台北市環評會、都市設計審議委員會有專業審查，應會接近那標準完成。但遠雄下午又發新聞說， 7項基準於法無據、違反採購法。

對此，北市府發言人林鶴明回應遠雄，市府所提的公安標準一定是依法行政，遠雄既然已經公開承諾將會依照主管機關程序完成法定審查，後續市府就會由主管機關來依程序辦理，一定依法行政。

遠雄表示，7項基準是於法無據，不僅違反採購法，也是國內外法規所沒有的基準，絕對不是如都發局長林洲民於記者會所說，「這是台北的法律、台灣的法律，也是遠雄要遵守的法律。」法律制定的標準何其嚴苛，法律也絕非3個日本人可以制定，更不可能制定一個只有遠雄該遵守的法律，遠雄絕對不同意以這樣標準進行審議，這是違法行為。

遠雄表示，遠雄巨蛋公司接受遵守北市府既有法規，在合法的程序為基礎，進行第三次變更申請，再上述的前提下全力配合完成大巨蛋，讓計劃案能儘快順利興建營運。

林洲民說，上午他發言原句是，「7項標準它是台北市的法、台灣的法，這是很清楚的事實，遠雄也清楚的說會依照現行法令，我們將依照這個法令據實審查、公開的審查、公平的審查。」