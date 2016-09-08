大樹居民憂心兵工廠污染 要求落實敦親睦鄰

2016-09-08 19:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕203兵工廠長期汙染大樹區溪埔地下水，30年前改在興田里鑿井抽取地下水，205兵工廠即將搬遷至此，居民擔心地層下陷且汙染加劇，要軍方做好環評再遷廠，且落實敦親睦鄰，否則圍廠抗議。

國防部次長許培山表示，若是軍方造成相關汙染一定會負責，但前提是要有依據；至於補償回饋則要先釐清是否納入回饋辦法範圍，他在地方要求下承諾1個月內給答案。

203兵工廠在興田里鑿井供應溪埔里長達30年，如今205兵工廠將遷移至大樹區，立委黃昭順今天邀集許培山、國防部生產中心主任羅意中、203兵工廠廠長丁建中與興田、溪埔、大坑里民召開協調會，居民在興田活動中心內外掛上抗議布條，表達不滿與恐慌情緒。

興田里里長曾金益指出，203兵工廠將含酸液、重金屬廢水排入排水溝，爆發溪埔地下水汙染事件，從此在興田鑿井供應溪埔，興田沒半毛錢回饋，軍方還向溪埔每戶每年收取1千元電費，相當不合理，他要求軍方停收電費，且「溯及既往」回饋居民。

前立委鍾紹和會中透露，內門彈藥庫98年間發生大爆炸，國防部事後訂定「國防部重要軍事設施敦親睦鄰回饋辦法」，並從99起每年編列預算2千餘萬元回饋內門；黃昭順則說左營也有油庫回饋，大樹區軍事設施林立，應該比照。

溪埔里民莊銘源指出，兵工廠不僅汙染地下水，大型廢酸槽排放的酸煙讓人眼睛酸澀，203、205製造兵器過程都會使用大量化學品，豈能不做環評?丁建中說，205遷廠一定會做環評，廢酸有一部份利用廢水回收，其餘則賣給下游廠商，不會直接倒掉。