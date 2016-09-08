工資調漲勞保負擔也增加 資方負擔增約220億
2016-09-08 20:28
〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資月薪將調漲到2萬1009元，而根據勞動部統計，資方勞保負擔預計將增加約220億元，勞方增加約14.12億元。
勞動部今下午3點敲定，基本工資月薪調漲5%至2萬1009元、時薪則分兩階段調整，第1階段將在今年10月1日先升至126元，第2階段自明年1月1日增至133元。
《中央社》報導，隨著基本工資月薪將調漲為2萬1009元，估計會有162.30萬人受惠，但勞保負擔也隨之提升，據勞工保險相關統計，約有118.82萬勞工是以現行的每月基本工資2萬零8元投保，預計勞方、資方及政府的勞保負擔將分別增加約7.49億元、107.77億元、5.75億元，合計約增加121億元。
至於時薪兩階段調漲的部分，由120元調到126元估計會有38.69萬名勞工受惠，預估勞方、資方及政府的勞保負擔將分別增加約2.07億元、46.17億元、1.84億元，合計約50.08億元；126元調升至133元則會有約39.15萬名勞工受惠，勞保負擔將分別增加約4.59億元、66.88億元、3.32億元，合計約74.79億元。據上述資料統計，預估資方勞保負擔部分，將增加約220億元，勞方則是14.12億元。
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