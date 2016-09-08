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基本工資漲5％ 立委：拼經濟也要重視分配

勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，下午3點敲定基本工資月薪調漲5%至2萬1009元、時薪調漲為133元。（記者劉信德攝）

2016-09-08  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，民進黨立委黃偉哲對此表示，政府在拚經濟之餘還是要重視分配，國民黨立委費鴻泰則認為，本勞及外勞薪資應該脫鉤才公平。此外，針對7大工商團體只有2人出席，勞動部則表示尊重。

費鴻泰：本外勞薪資脫鉤才公平

勞動部今召開基本工資審議委員會，下午3點敲定基本工資月薪調漲5%至2萬1009元、時薪調漲為133元，其中時薪的調整會分兩階段，第1階段將在今年10月1日先升至126元，第2階段自明年1月1日增至133元。

7大工商團體5缺席 勞部：尊重

《蘋果》報導指出，現在經濟情勢不佳，政府還是有努力調整基本薪資，雖然調幅5%還達不到勞工要求，但衡量經濟情況，能否接受就看勞團。他也呼籲政府除了努力拚經濟，也要重視分配。

費鴻泰則表示，他支持調漲基本薪資，畢竟要保障基本生活，但他強烈建議政府將本勞及外勞薪資脫鉤才公平，因為多數外勞吃、住都由雇主負責，本勞的吃、住則是靠薪資支撐，基本生活開銷不同，不脫鉤對本勞並不公平。

報導也提到，今日的審議委員會中，7大工商團體只有全國商業總會副祕書長劉恆元、工業區廠商聯合總會理事曾寶祥2人出席，針對媒體詢問是否能接受，勞動部長郭芳煜表示，查證後有兩人在國外，另有3人不來，勞動部對此尊重，勞動部對資方、勞方、學者專家都一樣尊重，今天出席的兩人也多少有感受到「我們的誠意」，會中也沒有人有情緒性發言，情況比他想像好很多。

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  • 勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，民進黨立委黃偉哲對此表示，政府在拚經濟之餘還是要重視分配。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，民進黨立委黃偉哲對此表示，政府在拚經濟之餘還是要重視分配。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，國民黨立委費鴻泰認為，本勞及外勞薪資應該脫鉤才公平。（資料照，記者方賓照攝）

    勞動部今召開基本工資審議委員會，確定基本工資調漲，國民黨立委費鴻泰認為，本勞及外勞薪資應該脫鉤才公平。（資料照，記者方賓照攝）

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標題：基本工資漲5％ 立委：拼經濟也要重視分配


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