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台中市與日本大分縣 簽署友好交流備忘錄

2016-09-08  18:37

〔記者張菁雅／台中報導〕日本大分縣有「日本第一溫泉縣」美名，台中市長林佳龍與日本大分縣知事廣瀨勝貞8日共同簽署友好交流備忘錄，將全面促進產業、農業、文化、體育、教育等交流。另外，台中至大分的定期包機將在15日開航，兩地民眾往來更方便。

林佳龍表示，雖然他今天第一次與廣瀨勝貞見面，感覺卻好像認識很久，因為台中市與大分縣去年8月締結觀光友好交流備忘錄，11月又簽署觀光友好交流合作協定書，以溫泉與自行車為主題展開交流合作，雙方互動熱絡，特別是去年兩地推出包機直航，搭乘率8成以上，15日起將改為定期包機，每週2班直飛大分。

廣瀨勝貞則表示，台中市與大分縣有很多共通點，包括天然資源及美食豐富、都有溫泉文化，台中市工業發達，大分縣在沿海地區也有精密園區，因此兩地可以共同發展。

林佳龍與廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄，將繼觀光交流後，全面促進產業、農業、文化、體育、教育等交流，如青少年學生互訪、農業參訪觀摩等。

此外，市府觀光旅遊局長陳盛山指出，根據交通部觀光局最新統計報告，今年1至7月來台日本旅客共100萬9621人次，占來台旅客總數16.08％，較去年同期增加17.46％；而今年1至7月來台中住宿的日本旅客有3萬9966人，較去年同期增加1.2％，顯示來台日本旅客人次及來台中旅遊人數今年皆有亮眼成績。

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  • 台中市長林佳龍（右）與日本大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄。（記者張菁雅攝）

    台中市長林佳龍（右）與日本大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄。（記者張菁雅攝）

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