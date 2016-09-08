谷關八八蟠桃聖會 吳敦義作詩、洪秀柱不語

2016-09-08 17:42

〔記者李忠憲／台中報導〕谷關大道院今天上午10點舉辦八八蟠桃聖會「三獻大典」，運用儒家儀式，經過3次敬獻向仙佛祝壽，表達虔誠。前副總統吳敦義、台中市副市長林陵三、立委江啟臣、洪慈庸、國民黨主席洪秀柱及多名民意代表均到場擔任主祭官。

吳敦義致詞時表示，他在心中作了一首詩，現場吟誦說「萬眾騰歡會中台，善男信女十方來，聖光普照吉祥意，法喜充滿百花開。」他祈求無極瑤池金母以及諸殿神佛，保佑台灣風調雨順，中華民國國泰民安，人人健康，家家幸福，公司行業家家賺錢，大家身體平安健康。

原有安排洪秀柱上台致詞，但她幕僚臨時向大會司儀表明取消致詞，在與法師、來賓大合照後後，匆匆離去。

洪秀柱事後接受媒體電話訪問表示，她認為參與宗教活動還是少講話比較好，以虔誠的心參與，才會請幕僚告知。她也提及綠營自己打臉陸客朋友說並指出，談任何事情不應心口不一、言行不一，這樣很難取信於人，內部有人歡迎，有人又不友善，這是基於甚麼樣的動機？最主要是對於上面的領導者，解鈴還須繫鈴人，鑰匙打不開門實在很麻煩。

谷關大道院一年一度的八八蟠桃聖會，今日開始一連5天的法會，今年有來自中國武當道教協會約30人，與當地資深道長、先賢參加法會，並用武當山傳統科儀為法會誦經祝禱，另也安排正宗日式茶道體驗，讓信眾體驗製茶及品茶。